台美ART協定減衝擊 台股開紅盤機率看俏

〔記者張慧雯／台北報導〕在美國關稅風波連三變之下，明日台股即將開盤!法人分析，台美簽署對等貿易協定（ART），確立台灣輸美商品的優惠框架，在現行架構下，多數晶片享有豁免或零關稅配額，受衝擊的程度相對較低，估計新春開紅盤機率高，同時，科技產業仍是中長期布局主軸。

聯邦投信表示，從歷史經驗來看，「新春開紅盤行情」具備一定統計基礎。回顧2003年至2025年共23年資料，台股新春開紅盤第一天收盤上漲的年度共有16次，平均漲幅1.64%，若進一步觀察開紅盤後一個月表現，平均漲幅3.99%，顯示新春行情在歷史數據上偏多，顯示抱股過年在多數年度具備正向機會。

聯邦投信指出，2026年在景氣溫和成長與科技升級趨勢延續下，科技產業仍是中長期投資布局主軸，而聯邦精選科技基金聚焦AI伺服器關鍵零組件、高速運算晶片、先進封裝與光通訊等核心領域，並涵蓋半導體與記憶體等關鍵供應鏈，掌握科技升級所帶來的結構性成長機會，透過主動選股與彈性配置，有助投資人在市場震盪中兼顧成長潛力與風險控管。

