桃園今年逾4800戶社宅進入規劃設計 力拼2030年達標1萬戶

桃園市持續興辦社會住宅。（住都處提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市持續興辦社會住宅，桃市府住宅發展及都市更新處表示，今年共有4819戶社宅將規劃完成，其中共有6個社宅案場將於3月起陸續開工，到年底總計開工1397戶，此外，正在施工中的亦有1631戶，持續朝2030年1萬戶自建社宅目標推進。

住都處表示，正在施工中的8個基地、共1631戶社宅，包括桃園2處、龜山3處、中壢及蘆竹各1處，預計在明年中到後年初完工，今年將開工的6處基地，分別為中壢4處共1176戶、八德1處100戶、觀音1處121戶，總計為1397戶，同時，今年也將完成8處社宅工程招標，明年全數社宅基地都會開工，統計到2030年，桃園市將會有近1萬1000戶社宅，照顧居住桃園的市民。

住都處表示，統計桃園已入住及興建、規劃中的社宅共有37個基地，包含自建、都更分回或跨局處合作興建等，規劃設計不僅對應社宅區位、配比合適的房型比，公共空間也廣邀各局處合作，導入全齡友善照護空間，如長者照顧、公共托嬰、社區里民活動中心和弱勢族群支持服務等，讓社宅成為鄰里的核心。

住都處長陳智仁表示，桃市府對於居住正義的議題不斷精進，為使社宅興建及維運永續，住都處也同步啟動可負擔住宅自治條例工作，協助年輕家庭買得起房子，銜接社宅短期的租賃，可負擔宅的銷售收入也將轉入社宅的興建維運，讓社宅財政永續，預計將在年後的議會會期，拚送自治條例審查。

