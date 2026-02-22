每年賺425萬！35至45歲工程學系畢業生最有「錢」途竟是「它」

外媒指出，在35歲至45歲的工程學系的畢業生中，排名第一是化工。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露美國大學生畢業後1至5年待遇較優的工作，理工系畢業生名列前茅，第一名是電腦工程年薪9萬美元（約台幣284萬）；資訊工程以8.7萬美元（約台幣274萬）緊追在後；化工8.5萬（約台幣268萬）名列第三。在35歲至45歲的工程學系的畢業生中，排名第一是化工，年薪達 13.5萬美元（約台幣425萬）。

CNBC報導，根據紐約聯邦儲備銀行基於2024年美國人口普查數據（目前可取得的最新數據）得出的最新調查結果。22至27歲大學畢業生薪資較為優渥的工作，前3名依序為電腦工程（Computer engineering）為9萬美元；資訊工程（Computer science） 8.7萬美元；化工（Chemical engineering）與航空航天工程（Aerospace engineering）並列第3，年薪都是 8.5萬美元。

第4名為工業工程（Industrial engineering）8.3萬美元（約台幣261萬）；第五名為電機工程（Electrical engineering）8.2萬美元（約台幣258萬）。

報導指出，美國大學與雇主協會的數據顯示，工程學系畢業生因其數學和技術專長的組合而備受青睞，這些技能和專長在各個行業中都很有價值。

雖然人工智慧正在重塑工作方式，但根據美國勞工統計局的數據，未來10年許多工程領域的就業預計仍將成長。

報導強調，工程相關專業的收入相當可觀。在35歲至45歲的工程學系的畢業生中，所有工程專業的畢業生年薪中位數都至少達到10萬美元（約台幣315萬），排名第一是化工，年薪 13.5萬美元（約台幣425萬）；第二名是電腦工程 13.1萬美元（約台幣413萬）；第三名是航空航太空成為13萬美元（約台幣410萬）。

