北市社宅包租代管升級版 強化長者、弱勢友善租屋

台北市社宅包租代管今年執行第5期計畫，透過房東修繕費用補助、業者開發媒合費用加碼，鼓勵更多房東將房源釋出供長者承租。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府今（2026）年辦理社會住宅包租代管第5期計畫，針對高齡與弱勢需求提供「升級版」的租屋支持方案；業者協助媒合高齡長者承租電梯大樓或一樓房屋，除加碼提供專業服務費用外，每年修繕補助費再加碼至最高1萬6500元；弱勢戶也將從佔總戶數50%提升到70%。

台北市都市發展局指出，自2017年起配合內政部實施社會住宅包租代管第1期計畫，迄今已邁入第5期計畫；為協助高齡長者租到適宜居住、住得安心、減輕上下樓負擔的房屋，今年第5期以推動長者友善租屋環境為計畫目標，透過房東修繕費用補助、業者開發媒合費用加碼，鼓勵更多市場上的房東加入社宅包租代管計畫後，將房源釋出供長者承租，讓長者在台北住好、住穩。

都發局補充說，若業者協助媒合高齡長者承租電梯大樓或1樓房屋，除加碼提供業者專業服務費用外，每年修繕補助費再加碼至最高1萬6500元。

此外，第5期計畫也強化對弱勢族群的照顧。依照原中央經費申請須知規定，預估總戶數50%為弱勢戶並做為經費補助上限，市府為加強照顧弱勢家庭租屋需求，將著重辦理弱勢媒合，超出部分自籌經費，將擴大至總戶數70%的弱勢承租戶得以受惠，讓更多弱勢家庭有機會透過社會住宅包租代管計畫找到穩定住所。

