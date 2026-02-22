川普宣布全球關稅加碼至15％ 比特幣聞訊下挫

美國總統川普（Donald Trump）週六（21日）宣布，將全球關稅稅率調高至15%，比特幣聞訊下挫。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週六（21日）宣布，將全球關稅稅率調高至15%，消息一出，全球市值最大的加密貨幣比特幣（Bitcoin）應聲走跌。

綜合媒體報導，美國最高法院上週五（20日）作出裁決，認定川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對各國徵收「對等關稅」違憲，此舉被視為對其貿易議程的重大打擊。不過川普態度強硬，隨即簽署行政命令，依據1974年《貿易法》第122條款向全球各國課徵10％臨時進口關稅，並於週六自家社群平台「真實社群（Truth Social）」發文表示，將把「全球關稅」進一步提高至15%，同時抨擊法院裁決「荒謬且反美」。

消息一出，引發加密市場震盪。川普宣布調升臨時全球關稅至15%後，比特幣價格一度下探至6萬8173.42美元，其後雖短暫反彈，但賣壓仍沉重，比特幣價格再度跌破6.8萬美元整數關卡。截至台北時間22日早上8時39分，比特幣暫報6萬7882.51美元，24小時漲幅僅0.07%。

