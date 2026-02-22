金管會推動買回庫藏股申報電子化 五月上路

金管會表示，調整上市櫃公司買回公司股份申報方式，由「書面申報」改採「電子化申報」。圖為金管會主委彭金隆。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會1月22日修正發布「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條、第六條、第十三條，調整上市櫃公司買回公司股份申報方式，由書面申報改採電子化申報，以因應數位化趨勢，提升公司辦理買回本公司股份申報作業效率，並降低書面申報作業成本。

另外，為有利上市上櫃公司因應電子化申報制度施行之預為準備，本次修正條文自2026年5月1日施行。

金管會表示，因現行上市上櫃公司買回本公司股份，需依規定透過「公開資訊觀測站」辦理公告，並另以書面向金管會申報，始得自市場買回股份；不過，考量公司買回本公司股份，如能改以電子化申報，將使公司能更快速投入市場買回股份，降低書面申報作業成本。

因此，將相關申報及公告作業，改以皆透過「公開資訊觀測站」上傳應申報之文件及輸入應公告之內容後，即屬完成申報及公告，以符合數位化趨勢，以提升申報效率及落實節能減碳。

金管會強調，已督導證交所及櫃買中心向上市櫃公司，宣導說明，以利企業因應準備。

