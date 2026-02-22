川普：全球關稅增至15%　將發布全新且合法關稅

〔中央社〕美國最高法院裁定總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效後，川普昨天才簽署一項公告，援引另外的法條對全球各國徵收10%進口關稅，不過，他今天發文宣布，將把全球關稅提高至15%，未來幾個月，川普政府將發布全新且符合法律規範的關稅。

美國最高法院昨天裁定，「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）並無授權總統徵收關稅的權力。川普（Donald Trump）先前援引1977年制定的IEEPA向幾乎所有國家徵收「對等」關稅。

最高法院裁決出爐後，川普當天隨即簽署一項公告，依據貿易法第122條款，對全球各國徵收10%進口關稅，自美東時間2月24日凌晨起生效，為期150天。

不過，川普今天在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，基於對最高法院在經歷數月思考後，昨天發布的「荒謬、拙劣且極為反美」的關稅裁決進行了徹底、詳細且全面的檢視，他聲明表示，作為美國總統，將把針對各國徵收的10%全球關稅提高至法律允許的15%水準。

他說：「在未來短短幾個月，川普政府將決定並發布全新且符合法律規範的關稅。」

美國1974年貿易法第122條規定，為處理「重大國際收支失衡」等問題，總統可課徵最高15%的關稅，最長150天，可經國會批准後延長。

此外，川普昨天也說，美國也正啟動多項301條款及其他調查，以保護美國免受不公平貿易行為的侵害。而所有根據232條款徵收的關稅及現有301條款關稅將維持不變。

依據美國貿易擴張法第232條款，若認定進口產品對美國國家安全造成威脅，總統具有對進口該產品採取調整措施的裁量權，可能採取的措施包括提高關稅等。而貿易法第301條規定，當認定有歧視美國企業或牴觸貿易協議裡美國權益時，美國政府可加徵關稅。（編輯：徐崇哲）1150222

