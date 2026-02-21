大年初五今彩539頭獎4注中獎 春節大紅包開出19組

大年初五今彩539頭獎4注中獎，各得獎金750萬元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，大年初五（21日）大樂透春節大紅包開出19組，其中13組為1注獨得100萬元，5組由2注均分、各得50萬元，1組為3注均分、各得33.33萬元，總中獎注數為26注；春節小紅包開出50組，其中39組1注獨得10萬元，10組2注均分、各得5萬元，另有1組3注均分、各得3.33萬元，總中獎注數62注。

另，今年春節首度加碼的今彩539，即日起至元宵節天天開獎，頭獎單注獎金提高為1000萬元，今晚共開出4注頭獎，均分加碼期間頭獎總獎金3000萬元，每注可得750萬元，獎落為台北市中山區民生東路「大富翁彩券行｣、苗栗縣頭份市中正路「金包金彩券行｣、高雄市前鎮區武營路「穩贏彩券行｣以及屏東縣屏東市民族路「金鑫旺彩券行｣。

台彩指出，大樂透春節加碼期間每期加開100萬元春節大紅包及10萬元小紅包，有多家彩券行頻頻開出加碼獎項，大年初四（20日）台中市北屯區的「錸富裕彩券行｣同時開出1注大紅包及6注小紅包，7注屬同一張彩券，中獎人自行選號，一次投注9個號碼（9連碰，4200元），搭配多期投注3期，單張投注金額1萬2600元，總中獎金額為83萬3333元。台彩表示，這家彩券行去年春節期間曾開出1注大紅包、今年初三也開出1注大紅包，加上初四開出的7注，春節加碼獎項累計開出9注。

另，桃園市龍潭區「虹文投注站｣去年開出1注大紅包，今年2月15日、16日接連開出1注大紅包及1注小紅包，20日再開出1注大紅包及1注小紅包，累積第五屆已開出5注春節加碼獎項。苗栗縣公館鄉「興煥投注站｣去年春節曾開出3注加碼獎項，今年除夕也開出2注小紅包，初四再開出1注大紅包，累積開出6注春節加碼獎項。台中市西區「阿蓮一路發彩券行｣曾於2024年5月開出大樂透頭獎1.97億元，2024、2025年共開出5注春節加碼獎項，初四開出1注小紅包，累積春節加碼的開出6次。

台彩表示，大樂透春節加碼自2月12日起跑，連續20天開獎，除了每天都有億元頭獎可以對，還加碼480組100萬元春節大紅包和800組10萬元春節小紅包，截至21日止，大紅包獎項已送出269組、小紅包送出424組，大、小紅包剩餘組數分別為211組和376組，明晚（22日）開獎的大樂透頭獎保證1億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號。此外，明天雖是星期日，今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩還是有開獎。

