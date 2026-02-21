初五迎財神！大樂透頭獎1注獨得1億 獎落這個縣市

大年初五大樂透頭獎1注中獎，獨得獎金1億元 。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕大年初五（21日）開獎的大樂透，頭獎1注中獎，獨得獎金1億元，獎落台南市仁德區中正路二段138之1號「滿福寶彩券行」。大樂透春節大紅包則開出19組，總中獎注數為26注，其中13組為單注中獎，5組為2注均分，1組為3注均分；小紅包開出50組，總中獎注數為62注，其中39組為單注中獎，10組為2注均分，1組為3注均分。

台彩表示，截至本期為止，大樂透春節大紅包累積開出為269組、剩餘211組，小紅包累積開出424組、剩餘376組，下期（22日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

本期大樂透中獎號碼「12、13、17、27、41、48」，特別號「46」；49樂合彩中獎號碼「12、13、17、27、41、48」。大樂透春節大紅包中獎號碼「06、09、13、14、18、20、23、38、49」；小紅包獎號「39」。

另外，本期今彩539中獎號碼「01、08、19、20、25」；39樂合彩中獎號碼「01、08、19、20、25」。本期3星彩中獎號碼「867」；4星彩中獎號碼「5072」。

