川普仍將揮舞關稅大棒 加劇全球貿易不確定性

分析師認為，川普勢必尋求其他手段來取代被判定失效的關稅措施。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕《路透》報導，美國最高法院判決總統川普的全面關稅違法，此舉雖是川普將關稅做為經濟武器的重大挫敗，但分析師認為，該裁決無助於穩定全球貿易，反而將引發新一輪抑制經濟活動的混亂局面，因為川普勢必尋求其他手段來取代被判定失效的關稅措施。

智庫「歐洲政策中心」（European Policy Centre）分析師弗克曼（Varg Folkman）指出：「總體而言，我認為該判決只會讓全球貿易陷入新的高度不確定時期，人人都試圖釐清美國未來的關稅政策，最終結果可能大同小異」。

荷蘭國際集團（ING）的經濟學家也表示：「鷹架已經拆下，但大樓還在興建，不管判決如何，關稅都還繼續存在」。

美國最高法院的判決只針對川普依「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」課徵的關稅，估計此措施使美國進帳逾1750億美元。貿易政策監測機構「全球貿易預警」（Global Trade Alert）估計，單單該判決就將使美國貿易加權平均關稅削減近一半，從15.4％降至8.3％。

美國貿易代表葛里爾20日指出，貿易代表署將依1974年的「貿易法」啟動301調查，調查內容可能涉及工業生產過剩、強迫勞動、藥品定價行為，以及對美國科技企業與數位產品的歧視等。他表示，對於談判已達成的協議，美國政府有信心仍有效。

美國財政部長貝森特也指出，除了川普簽署行政命令，即將開徵的10％額外關稅，未來可能依據301條款，以及攸關國安的232條款加徵關稅，進而使今年的關稅收入幾乎不變。他說，「我們將讓各國回到相同的關稅水準，只是方式比較不直接、且略微複雜」。

除了美國未來的關稅措施外，另一個使經濟局勢混亂的是被判定失效的關稅退款問題。《華爾街日報》指出，最高法院沒有就相關關稅是否、以及如何退還提供指引，這對美國企業與整體經濟而言，意謂著貿易不確定大幅增加。

美國大法官卡瓦諾在判決的反對意見中提及該問題，表示退款過程可能「一團糟」，並且會「對美國財政部產生重大影響」。

川普20日面對相關問題時說，「這件事可能要打兩年官司，甚至最後可能要打上5年」。喬治城大學教授布希（Marc L. Bush）指出，最可靠、最快速的方式是國會介入，並宣佈自動退款，否則整個程序恐需耗費數年。

