打造南僑王國 陳飛龍走人煙稀少的路

以水晶肥皂聞名的南僑集團會長陳飛龍，37歲便扛下南僑董事長的經營重責，他的經營哲學是走一條人煙稀少的路，創造企業的獨佔價值，打造橫跨清潔用品、食品和餐飲，獨一無二的南僑王國。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以水晶肥皂聞名的南僑集團創立至今長達74年，南僑集團會長陳飛龍37歲便扛下南僑董事長的經營重責，他的經營哲學是走一條人煙稀少的路，創造企業的獨佔價值，追求價值競爭而非價格競爭，打造橫跨清潔用品、食品和餐飲，獨一無二的南僑王國。

台灣企業家中，很少人像陳飛龍一樣的博學，且永保旺盛的學習心，既能談論企業經營之道、國內外政經局勢、談影視、藝術，也是台灣最懂吃的美食家。

1950 年代，南僑以「水晶肥皂」起家，陳飛龍接班後觀察，純粹的製造業若陷入規格化競爭，最終只會剩下微薄的利潤，他認為，南僑要做的「是別人在市場上找不到，或是不想做的麻煩事。」

這種「挑難的事業做」的精神，已內化為南僑人的血液，當其它食品業在食用油脂廝殺之時，南僑則跨入烘焙油脂市場；陳飛龍也早看到缺工的趨勢，積極投入冷凍麵糰和急凍熟麵事業，幫麵包店、飯店、餐廳等客戶提供解決方案，「客戶先賺錢，南僑才會賺錢」。

南僑集團轉投資的皇家可口，也是台灣最會賣冰的公司，在台灣冰品市場市佔率穩坐第一；陳飛龍更在兩岸打造了國際級，難以複製的寶萊納啤酒餐廳和點水樓，以利基型市場帶領南僑集團轉型、壯大。

