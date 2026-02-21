扛布者：關稅戰會持續 台美貿易協定應要簽

美國最高法院週五（20日）裁定川普總統的關稅政策無。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國最高法院週五（20日）裁定川普總統的關稅政策無效，紡織專家扛布者-為紡織而活的男子今（21日）在臉書撰文表示，如果把這次川普政府當作一個不懂得玩法的土豪，又或者低估川普政府想要重整美國經濟體系的決心，那麼吃虧的就會是自己，他再三強調，川普的關稅戰會持續打下去，如果台灣拒絕簽署對等貿易協定（ART），將面臨同時承受MFN高稅率、部分232國家安全關稅以及301報復性關稅。

扛布者表示，他們不是不知道除了可能法案會有被阻擋的風險，國內也有一定的物價上漲的壓力，但從川普隨即拿出另1條法案要繼續延長關稅政策，貝森特也出面表示，關稅收入不受影響。某方面也代表這波關稅戰應該還會繼續持續下去。

首先先不提美國政府會用怎樣的法條面對關稅的挑戰。做為1個台灣人，最關心的自然就是【我們的談判協議】是否依舊有效的問題，這答案自然就是肯定的，就如同川普在記者會所言。

雖然 IEEPA 關稅目前失效，但與各國（如英國、日本、歐盟、台灣、印度、越南等）簽署的貿易協議許多依然有效 。因為這些協定在談判過程中，早已考量到法律挑戰的可能性，並將法源部分轉向了Section 232、301以及總統固有的外交與國家安全談判權限來進行，換句話說這些法條實質上不完全是針對對等關稅而定，而是實質的兩國經貿談判協議。

再說1次，川普的關稅戰會持續打下去。

所以任期接下來的3年川普政府也會用不同的方式對各國課以程度不一的關稅，且這些關稅會是以【疊加】的方式來進行。如果台灣拒絕簽署ART協定，就有可能在未來面臨最壞情況的到來：可能將同時承受MFN高稅率、Section 232 國家安全關稅以及川普隨時可能祭出的301 報復性關稅 。這份保費確保了台灣產品之後能以12.33%的加權稅率進入世界最大的消費市場，對台美關係來說，能在飄搖中依舊保持堅定。

成為美國的安全夥伴之一未來也就不必在國際上孤立無援。

所以該進行的，還是得繼續下去做。第三次寫到這句話，代表他真的很重要，那就是真的不要低估川普要重整貿易體系的決心，而即便他只有1任的任期，之後假設是共和黨持續執政，這股浪潮會持續延續下去，因為會有更多的廠商頭洗下去了，很難再次回頭。

如果我們選擇在這個時候，看有點波浪就選擇跳船。之後我們能上可能只有那艘掛赤色風帆的幽靈船了。

