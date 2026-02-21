重啟談判意願低落 紐時：各國領袖認為川普關稅會持續存在

美國最高法院20日裁定，美國總統川普針對全球各國的關稅政策違法。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國最高法院今天裁定，總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效。不過，外媒報導指出，各國領導人與企業高層仍認定美國關稅將以某種形式持續存在。另外，雖然重啟關稅談判對美國貿易夥伴極具誘惑力，但政策分析師認為大多數國家不太可能走這條路。

根據《紐約時報》報導，目前大多數經濟學家預測，無論法律後果為何，美國的經濟政策都不會有實質性的轉變。各國領導人與企業高層大多是在這樣的假設下運作：只要川普還在任，關稅就會以某種形式持續下去。

請繼續往下閱讀...

在今日記者會上，川普表示他將援引一項名為「122條款」的法律條文，這是一項從未有總統使用過的法源，藉此在數天內實施全體10%的普遍關稅。

荷蘭國際集團（ING）研究部全球宏觀經濟主管布茲斯基（Carsten Brzeski）表示：「最高法院裁定的是憲法權限，而非貿易政策。川普的關稅議程將在新的法律基礎與混亂的過渡期中倖存下來。」布茲斯基預計這項裁決不會立即改變他們對全球成長與貿易的預測。

報導指出，川普可能無法再像過去那樣，利用1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）賦予總統緊急權力的法律來快速且廣泛地徵收關稅，但他仍可以使用其他條款，自行或與共和黨控制的國會協調，發布更具針對性的關稅。外國政府目前對此評論謹慎，表示正在評估該裁決及其潛在影響。

談判意願低落 寧可接受「確定的不安」

儘管重啟關稅談判對美國貿易夥伴極具誘惑力，但政策分析師認為大多數國家不太可能走這條路。首先，爭取到更好條件的機會微乎其微，且僅僅提出重談要求，就可能惹惱這位曾承認政策決定有時是出於「賭氣」的總統。

不確定性預計將持續。正如英國商會貿易政策主管貝恩（William Bain）所言，這項裁決「對釐清企業面臨的混濁水域幾乎沒有幫助」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法