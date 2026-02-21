靠2.6萬月退生活！存摺竟有1筆240萬轉帳 8旬母回答讓兒震撼了

8旬母靠2.6萬月退生活，存摺竟有1筆240萬轉帳，母回說這是我住進養老院的錢，讓兒震撼了。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名83歲獨居老婦，平時靠13萬日圓（約新台幣2.6萬）月退休金生活，由於不小心摔一跤，兒子回家探望，卻意外發生母親存摺有一筆1200萬日圓（約新台幣240萬）轉帳，此時母親竟說，「這是我住進養老院的錢」，面對突如其來的回答，讓兒震驚不已，內心五味雜陳。

日媒報導，住在東京的52歲兒子阿平（化名），由於獨居母親不小心摔一跤，於是回到鄉下探望母親，雖然母親笑說：「沒事，只是摔了一跤而已。」

但阿平卻感到一絲不安，因為房子雖然整潔，但樓梯和浴室都有些搖搖欲墜，心想「是時候考慮未來了。」在徵得母親的同意後，他決定查看母親的財務狀況。

這時，他在銀行帳簿上看到了一筆令人難以置信的數字：1200萬日圓轉帳。 隨即問「媽，這是什麼？」母親沉默片刻後輕聲回答，「這是我住進養老院的錢。」

阿平驚訝地說， 「養老院……我從來沒聽過這種東西」，母親則接著回答說， 「我不想成為負擔。我想自食其力」，於是將資金從長期定期存款轉到了普通儲蓄帳戶，此外，部分資金還轉到了1個單獨的帳戶，用於支付養老院的１次性入住費。

由於母親考慮的那家養老院1家中檔養老院，1次性入住費約為1000萬日圓（約新台幣200萬），每月費用約為20萬日圓（約新台幣4萬）。她13萬日圓的退休金根本不夠用。因此，母親從自己的積蓄中挪用資金來彌補每個月的資金缺口。

在得知此訊息後，阿平心情複雜的問母親，為何不早告訴我，而母親則笑說，「我沒打算讓你付錢。」聽到母親的話，阿平心沉了下去，雖然慶幸母親一直在為退休做準備，但母親事前完全沒有告知自己，讓他感到孤獨與錯愕，內心五味雜陳。

