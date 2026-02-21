別再當被宰房客！專家揭6個巧妙租屋談判技巧。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據Zillow的數據，美國過去12個月平均租金實際上有所下降，全國許多地區的租賃市場依然疲軟，房東也願意協商租金，《gobankingrates》若不想因房租而讓荷包失血，專家建議可經由更長租賃期限、預付款等6個談判技巧，來降低租金。

1.突顯你的優勢

房東出租房屋的目的是盡可能降低風險，因此，房地產專家米澤斯（Ben Mizes）建議房東專注於自身優勢。

他說，房東更喜歡租房記錄良好、信用記錄強、收入穩定的租客。尤其是在市場低迷時期，房東往往更看重租客的可靠性，其次才是租金金額。

2.提供更長租賃期限

房東也可以透過延長房屋出租期來降低風險。不妨直接問他們：如果我簽訂長期租約，是否願意降低租金，這種策略也不一定需要多年的投入。有些房東只是想把租約到期日安排在更容易找到空置房源的季節。

米澤斯補充說，如果能通過延長租期（15至18個月）來避免租金週期，房東有時會進行協商。

3.提供預付款

和其他人一樣，房東也更喜歡提前收到房租，不妨考慮提前支付一些現金。例如，提出預付到6個月的房租，以換取較低的租金。

4.主動提出改善房屋

您可以提出進行一些改造以換取租金折扣，改造內容可以包括重新粉刷、翻新地板，甚至在後院搭建一個新棚子。

5.尋找急於出租的房東

房東只有在迫不得已的情況下才會提供優惠，尤其是在他們難以填補空置房源的時候。

房地產投資者卡萊布·雷茨（Caleb Reits）表示，在瀏覽出租房源時，請留意廣告中提供的優惠，例如免1個月房租、免停車費或免費升級，這些房東已經表明他們的談判地位較弱，因此你應該抓住機會，爭取更低的租金。

6.詢問其他優惠

通常情況下，房東不會在租金上討價還價，但他們可以在其他方面進行協商。可以先從附近一些房東提供的優惠開始，如將水費或電費納入房租？免除第1年停車費等，發揮創意，找到房東可以接受的降低住房總成本的方法。

