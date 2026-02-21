聽太太一句話 台南夫妻刮出2000萬頭獎

台南一對夫妻初二拜勝安宮後赴開元路彩券行，刮中2000萬。（記者王捷攝）

〔記者王捷／台南報導〕台南30多歲夫妻，大年初二前往北區勝安宮參拜後，在太太提議下至開元路期期開彩券行買刮刮樂，幸運刮中頭獎2000萬元。

​彩券行薛姓代理人轉述，這對幸運夫妻每年初二回娘家前，皆有前往住家附近廟宇參拜的固定習慣，今年參拜完畢後，太太臨時起意，提議想嘗試購買近期討論度極高的刮刮樂。

請繼續往下閱讀...

兩人隨後與家人一同抵達彩券行，於櫃檯前思索討論許久，最後決定挑選一張刮刮樂試手氣，結果順利刮中頭獎2000萬元。確認中獎當下，夫妻與家人激動相擁歡呼。先生事後表示，非常慶幸自己聽從太太的心血來潮，秉持聽從妻子的想法，才得以幸運獲得大獎。

​薛女說，該店鋪同日上午亦有另一名顧客，購買面額1000元的刮刮樂並幸運刮中貳獎100萬元，單日連續開出兩次百萬以上獎項，堪稱雙喜臨門。店內長期供奉一尊金色彌勒佛，每日營業前員工均會悉心為神像淨身擦拭，使其保持明亮。薛女認為，或許是這份日常的用心維護，進而為店內帶來連連好運。

​依官方統計，今年發行的「2000萬超級紅包」刮刮樂，共設有10個頭獎2000萬元及1200個100萬元獎項。截至2月20日為止，全台灣已刮出四個2000萬元頭獎，以及161個100萬元獎項。相關中獎資訊與剩餘名額，皆以發行機構官方公布之數據為準。

台南市北區開元路勝安宮為中樓仔地區信仰中心，主祀開漳聖王與池府千歲。廟宇歷史可溯至1691年，原址於東豐路一帶，1952年地方人士於現址集資建廟並定名為勝安宮。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法