快淘寶！好市多1款隱藏版「萬用配料」 簡單菜餚立馬變奢華料理

好市多1款隱藏版「萬用配料」，讓簡單菜餚立馬變奢華料理。

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）總是能淘到一些獨特的商品，而蒙塔萊香醋珍珠配料，不僅可用在沙拉、義麵、烤雞等料理，讓簡單菜餚搖身一變，增添奢華感，也可在香檳中加入幾顆香醋珍珠，讓酒香更濃鬱，是1款隱藏「萬用配料」，值得列入必買清單。

《chowhound》報導，有許多方法可以為最簡單的菜餚增添奢華感，而加入Compagnia del Montale Balsamic Pearls（蒙塔萊香醋珍珠）可能就是其中之一。

伊娜·加滕等名廚都曾用香醋為草莓增添一抹精緻風味，但還有另一種方法可以提升您的餐點，使用香醋珍珠。這些珍珠形狀像魚子醬，中心是液態的，即使是最簡單的菜餚也能被其濃鬱的香醋風味所包裹。

在好市多的貨架上，您可以找到兩顆裝的 Compagnia del Montale 香醋珍珠，其中包括白香醋珍珠和香醋珍珠，每顆珍珠都蘊含著濃鬱的風味，口感苦甜交織，酸甜適中，並帶有豐富的芳香。這些產自義大利摩德納的香醋珍珠，外層呈凝膠狀，傳統上用於各種甜鹹菜餚。

香醋珍珠不僅能為您的餐盤增添美感，而且用途廣泛，一些顧客表示，如果您喜歡沙拉，核桃沙拉與香醋珍珠堪稱絕配，因為核桃沙拉以其酸澀、泥土氣息和略帶澀味的口感而著稱。將核桃烘烤後，可增添烘焙風味，並搭配蔓越莓乾、蘋果和各種綠葉蔬菜。

如果你喜歡卡普雷塞吐司，加入幾顆香醋珍珠就能輕鬆提升這道菜的風味。在吐司上塗抹蒜蓉、羅勒油，再放上布拉塔起司和一些混合番茄片，番茄片的甜味與香醋珍珠完美融合。一點點就足夠了，所以無需過量，一兩茶匙就足以品嚐到這種美味組合帶來的驚喜。香醋珍珠耐熱，即使在熱菜或沙拉中使用也能保持完整。推薦搭配的熱菜包括義麵、燴飯、烤雞或烤魚。

想要體驗文化融合的樂趣，不妨考慮在壽司或刺身中加入香醋珍珠，摩德納香醋珍珠風味濃鬱，鮮味十足，與海苔和鮮美的魚肉相得益彰。您也可以加入檸檬或青檸等柑橘類水果，增添風味，最後再搭配一些魚肉韃靼，打造層次豐富的味覺體驗。

如果您想嘗試更濃鬱的酒香，不妨在香檳中加入幾顆香醋珍珠，為這款優雅的飲品增添一抹精緻的韻味。

