關稅違法！川普談判籌碼消風 貝森特坦言全說了

貝森特（Scott Bessent）表示，最高法院裁決，削弱了川普的談判籌碼。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國最高法院週五（20日）裁定川普總統根據經濟緊急法徵收的關稅是非法，路透報導，財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，最高法院裁決，削弱了川普的談判籌碼。

「最高法院剝奪了總統的籌碼，但在某種程度上，他們讓他的籌碼變得更加嚴苛，因為他們同意他確實有權實施全面禁運，」貝森特在福斯新聞的「威爾凱恩秀」節目中說道。

貝森特說，我們會恢復到之前各國的關稅水平，只是方式會不那麼直接，稍微複雜一些。

川普週五對法院的裁決作出回應，稱他將援引其他法律徵收關稅，並宣布對所有其他國家的進口商品徵收 10% 的關稅。

貝森特表示，他相信每個國家都會遵守過去1年與川普政府達成的貿易協議。

貝森特補充說，他（川普）有權實施全面禁運，他可以切斷與某些國家的聯繫，或者切斷整個產品線。我們將無法獲得任何資金。因此，我呼籲所有國家遵守協議，繼續前進。

