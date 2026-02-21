怒斥任命大法官背叛！川普：全新關稅方案已通過審查

美國總統川普。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦最高法院20日作出重大裁決，以6比3推翻總統川普任內大規模徵收進口關稅的法律依據。川普今日在社群媒體發文，憤怒地點名兩名曾讓他頂著巨大壓力任命的大法官，竟然站到他的對立面。不過他表示，全新關稅方案已經通過完整的審查程序，完全符合法律規定，即將正式實施。

川普今日在「真實社群」發文表示，當初讓他頂的巨大壓力任命的大法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）與巴瑞特（Amy Coney Barrett），竟然站到他的對立面。不管大家能不能接受，如果在民主黨絕對不可能發生這種事情。「民主黨每次都是團結一致對抗共和黨，從來不會背叛自己人，就算我們提出再多合理的證據也沒用。」

請繼續往下閱讀...

川普表示，這次絕對不會再讓這種情況發生。他透露，全新關稅方案已經通過完整的審查程序，完全符合法律規定，即將正式實施。

在聯邦最高法院宣告川普關稅措施違憲後，川普20日立刻簽署公告，宣布對所有進口商品課徵10%的臨時進口關稅，為期150天。措施將於美東時間24日凌晨12時01分正式生效。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法