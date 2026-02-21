自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

驚！美國喬氏超市冷凍炒飯恐含玻璃 召回337萬磅

2026/02/21 11:48

美國喬氏超市由味之素食品北美公司代工的冷凍炒飯，可能摻入玻璃展開召回。（圖擷自FSIS官網）美國喬氏超市由味之素食品北美公司代工的冷凍炒飯，可能摻入玻璃展開召回。（圖擷自FSIS官網）

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬氏超市（Trader Joe's）由味之素食品北美公司代工的冷凍炒飯，存在摻入玻璃的風險，美國農業部食品安全檢查局（FSIS）宣布召回337萬530磅（約1528.8公噸）。

味之素自身出口到加拿大的同批號炒飯也被召回。（圖擷自FSIS官網）味之素自身出口到加拿大的同批號炒飯也被召回。（圖擷自FSIS官網）

《ABC》報導，喬氏超市在全美門市販售的冷凍雞肉炒飯為20盎司（約567公克）包裝，製造日期介於2025年9月8日至同年11月17日，賞味期限為今年9月8日至11月17日不等。

另外，味之素自身出口到加拿大的同批號炒飯，也在召回行列，賞味期限介於今年9月9日至11月12日。FSIS呼籲若民眾買到同款產品切勿食用，應立即丟棄或到門市退貨。

味之素食品北美公司表示，目前尚未接到任何消費者的受傷通報，這次的召回是出於高度謹慎；喬氏超市指出，顧客若買到批號P-18356的冷凍炒飯，可前往任一門市辦理全額退款。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財