驚！美國喬氏超市冷凍炒飯恐含玻璃 召回337萬磅

美國喬氏超市由味之素食品北美公司代工的冷凍炒飯，可能摻入玻璃展開召回。（圖擷自FSIS官網）

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬氏超市（Trader Joe's）由味之素食品北美公司代工的冷凍炒飯，存在摻入玻璃的風險，美國農業部食品安全檢查局（FSIS）宣布召回337萬530磅（約1528.8公噸）。

味之素自身出口到加拿大的同批號炒飯也被召回。（圖擷自FSIS官網）

據《ABC》報導，喬氏超市在全美門市販售的冷凍雞肉炒飯為20盎司（約567公克）包裝，製造日期介於2025年9月8日至同年11月17日，賞味期限為今年9月8日至11月17日不等。

另外，味之素自身出口到加拿大的同批號炒飯，也在召回行列，賞味期限介於今年9月9日至11月12日。FSIS呼籲若民眾買到同款產品切勿食用，應立即丟棄或到門市退貨。

味之素食品北美公司表示，目前尚未接到任何消費者的受傷通報，這次的召回是出於高度謹慎；喬氏超市指出，顧客若買到批號P-18356的冷凍炒飯，可前往任一門市辦理全額退款。

