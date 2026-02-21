川普關稅裁定違憲，企業如何獲得退款一次看。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國最高法院週五（20日）裁定川普總統根據經濟緊急法徵收的關稅是非法，路透報導，由於法院並未說明政府應如何退還約1750億美元（約新台幣5.45兆）稅款，專家表示，企業若想獲得退稅，則每位進口商可能都需要向國際貿易法院提起訴訟才能獲得退款，目前尚不清楚能否發起集體訴訟，若無法集體訴訟，一些小型企業因不想支付訴訟費可能會放棄潛在退款。

路透報導，由於最高法院沒有規定如何退款，持反對意見的大法官布雷特·卡瓦諾表示，法院的裁決很可能在短期內產生嚴重的實際後果，包括退款。他指出，在口頭辯論中，各方都承認退款可能會「一團糟」。

該案件現在將發回國際貿易法院，以解決退款問題。

已有超過1000起進口商向貿易法庭提起訴訟，要求退款，而且很可能還會出現大量新案件。

去年12月，法院裁定其有權重新審查最終關稅裁定，並命令政府支付退稅及利息，川普政府在法庭上表示不會對此提出異議。貿易專家表示，該裁決消除了退稅過程中可能存在的法律障礙。

至於進口商需要做什麼才能退款？法律專家表示，每位進口商可能都需要向國際貿易法院提起訴訟才能獲得退款，目前尚不清楚能否發起集體訴訟來涵蓋所有繳納關稅的公司。根據美國貿易法，進口商有兩年的時間提起訴訟要求退款。

這個過程可能會對小型企業造成不成比例的損害，進口商的律師表示，一些小型進口商可能會放棄潛在的退款，而不是支付數千美元的法律和訴訟費用來提起訴訟。

這些退款有先例嗎？國際貿易法院先前曾審理過大規模退稅案件。 1986年，國會頒布了一項港口維護稅，對所有進出美國港口的貨物價值徵收。 1998年，最高法院裁定該稅的部分條款違憲。國際貿易法院審理了一起涉及超過10萬名索賠人的退稅案件，該案由簡·雷斯塔尼法官負責，她目前仍在法院任職。

而退款一定要亂成一團嗎？貿易專家表示，政府已追蹤關稅繳納情況並改善了記錄系統，這將有助於確定退稅金額。小型企業呼籲川普政府發放自動退款。

不過，專家表示，即使退款發放，一些申請退款的公司可能無法拿到錢。這是因為這些公司可能並非登記進口商，而登記進口商是負責確保進口貨物符合法規並繳納關稅的實體。

退款發放後，最終由支付關稅的公司與進口商之間的合約安排決定誰能獲得這筆錢，這可能會引發另一場潛在的法律糾紛。

行業協會警告稱，這一過程可能需要數年時間。

