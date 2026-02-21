散戶睡醒就變天? 對等關稅遭封殺、川普宣布全球加徵10％關稅

川普對等關稅遭封殺後，美股仍收紅、台積電ADR收漲2.82%。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕剛睡醒國際股市就變天？先是昨晚11點美國最高法院判決撤銷川普總統的對等關稅措施，緊接著川反擊，簽署命令對全球加徵10%關稅且即刻生效，不到12個小時國際金融局勢翻天覆地；財經專家與法人多認為，川普能動用的相關行政手段相當多，應能達到其預定目標，至於對下週一開盤的影響，法人笑稱「關稅從最早的20%降到15%，現在又變成10%，應該沒什麼好怕的吧?」

美國最高法院以6比3票數，禁止川普援引為國家緊急情況設計的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收全球性關稅；川普則立刻召開記者會，依據Section 122，在現有關稅上對各國額外徵收10％關稅，以因應最高法院的裁判。

法人分析，川普對等關稅遭封殺後，美股仍收紅、台積電ADR收漲2.82%，雖然川普再度反擊，似乎又迎來新的挑戰，但觀察AI時代加速來臨，相關產業需求大增，基本面仍不變，歷經川普的對等關稅風波後，市場消化此類消息的能力也越來越強，更有人直指「想想看去年4月走勢，股市大跌就是來送錢」。

至於有散戶戲稱「關稅談判談了這麼久才降至15%，結果現在只剩下10%，當初花這麼多力氣是白做工?」專家也認為，對台灣來說，川普政府只要用301與232兩項法律條款，也能達到目前談的關稅稅率，如果選在此時背棄已經談到的好條件，接下來只會更慘、絕對不會更好，散戶真的不要太傻!

