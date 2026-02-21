川普關稅亂局再起！路透：違憲裁定 未對全球經濟帶來喘息

川普關稅亂局再起！專家分析，違憲裁定，未對全球經濟帶來喘息。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國最高法院裁決，為全球經濟帶來新的不確定性，路透報導，儘管美國最高法院週五裁定總統川普使用關稅的做法是對其利用貿易關稅作為經濟武器的明顯挫敗，然分析人士表示，這一裁決對全球經濟幾乎沒有提供任何直接的緩解。

相反，他們預計會出現另1輪阻礙經濟活動的混亂局面，幾乎可以肯定的是，川普將尋求其他手段來取代目前已被裁定為非法的一系列全球關稅。

同時，仍有許多不確定因素包括川普將尋求徵收哪些新關稅，被取消的關稅資金是否必須退還，以及與美國達成協議以減輕其影響的地區是否會重新審查這些協議。

針對這項裁決，川普宣布對全球商品加徵10%的新關稅，初步實施150 天，並承認目前尚不清楚是否會有任何退款，以及何時退款。

歐洲政策中心智庫分析師福克曼表示，整體來說，我認為這將為世界貿易帶來一段新的高度不確定性時期，因為每個人都在試圖弄清楚美國未來的關稅政策會是什麼，然最終結果應該都差不多。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家也認同這一觀點：鷹架已經拆除，但大樓仍在建設中。無論今天的裁決如何，關稅都將繼續存在。

貿易政策監測機構「全球貿易警報」估計，僅此一項裁決就將美國貿易加權平均關稅削減了近一半，從15.4%降至8.3%。

對於那些美國關稅水準較高的國家而言，這種變化更為顯著。對中國、巴西和印度來說，雖然關稅水準仍然很高，但降幅將達到兩位數百分點。

同時，與美國達成雙邊協議以設定關稅並在某些情況下投資美國的數十個國家，現在將評估最高法院的裁決是否賦予它們重新談判的籌碼。

歐洲議會貿易委員會主席朗吉在X節目中表示，無限制、任意徵收關稅的時代，或許即將結束。我們現在必須認真評估這項裁決及其後果。

英國政府週五表示，英國希望與美國享有的特權貿易地位能夠繼續保持，並維持與華盛頓達成的10%的基本關稅。

