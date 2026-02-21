高市因應過完年轉職潮 3月開辦大型徵才釋出千個職缺迎接轉職潮

高市因應過完年跳槽季，3月開辦大型徵才釋出千個職缺迎接轉職潮。（資料照）

〔記者黃良傑／高雄報導〕農曆春節連假過後，各行各業紛紛開工，因正值轉職與求職的高峰期，高市勞工局將於23日、24日上午8時至下午5時30分，在前金區五福三路的「成功」就業服務站，舉辦「馬到成功好運到」求職活動，現場還有抽紅包活動，提供多樣精美好禮給求職勞工。

勞工局表示，新春新氣象，迎接馬年到來，勞工局特別選在「成功」就業服務站，舉辦求職「馬到成功好運到」活動，預祝民眾求職順利成功，尤其中高齡有求職轉職需求的市民朋友，更可藉由現場專業的諮詢服務，了解適合自己的就業屬性，符合相關資格者成功就業後，還可申請就業獎勵。

勞訓就業中心宋世宏主任指出，為促進年滿55歲以上或年滿45歲以上依法退休者，可以重返職場繼續工作，五五就業促進獎勵計畫針對全時工作者部分，工作每滿90日能申請3萬元就業獎勵，部分工時工作者，能申請1萬5千元，每人最多領2次。

雇主僱用由公立就業服務機構推介之勞工，也可申請職場支持輔導費，民眾及廠商可就近向就業服務站洽詢。

此外，為因應年後轉職及企業用人需求的高峰期，高市勞工局另將於3月21日上午9時至12時，在高雄市立福誠高級中學活動中心（高雄市鳳山區五甲三路176號）辦理開春第一場大型徵才活動，將邀請40家優質企業，提供逾千個工作機會。

