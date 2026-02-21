美最高法院判川普關稅違法 紐時：台輸美半導體為主、影響不大

美國最高法院20日裁定，美國總統川普針對全球各國的關稅政策違法。川普則表示將實施為期150天、稅率10%的全球關稅，後續發展備受國際關注。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國最高法院20日裁定，美國總統川普針對全球各國的關稅政策違法。川普則表示將實施為期150天、稅率10%的全球關稅，後續發展備受國際關注。「紐約時報」對此發文分析，目前的裁定吉川普的說法對主要貿易夥伴的影響，其中台灣的部分因晶片與電子零件等主要項目，屬豁免條款免徵關稅，預估僅小部分產品會受判決的影響。

美國最高法院裁定川普的對等關稅違法，引發國際高度關注，「紐約時報」針對後續影響發文分析。其中針對中國的部分，紐時指最高法院判決雖取消了部分疊加稅，包括10%的一般稅與芬太尼稅，但仍有其他加疊稅項不受影響。像是對中國電動車徵收100%的關稅，以及對許多鋼鐵和鋁製品徵收50%或更高的關稅。

請繼續往下閱讀...

至於台灣的部分，紐時指美台在歷經數月談判後達成協議，台灣官員在六度前往華府後，爭取到15%的較低關稅稅率。而美國在2024年超越中國成為台灣最大出口市場，從出口總值來看，僅小部分受最高法院判決影響，當中包含塑膠、織品與農產品。至於晶片與電子零件等主要項目，根據去年4月設立的豁免條款，都是屬於免徵關稅的部分。

歐盟方面在去年與美國達成協議，將關稅上限設為15%，但該協議目前尚未完全執行。針對目前的法院裁定，德國工業聯合會呼籲歐盟盡快與川普政府確認，法院裁決將如何影響雙方的貿易協議。該會強調，企業需要盡快獲得可靠的貿易環境。

針對加拿大、墨西哥的影響也極少。川普政府對加拿大輸美產品，包括鋼鐵及鋁徵收特別項目關稅，這與最高法院判決無關。在美墨加協定下，目前9成加國輸美產品中多數仍無關稅。墨西哥情況類似，有超過80%的出口商品免除關稅，週五的裁決也未改變對墨西哥商品徵收的其他關稅。

不過加拿大方面也擔心，若川普敗訴，也可能會對徵收更多類型的關稅，並對加拿大造成更多影響。

至於東南亞各國受川普關稅嚴重衝擊，去年川普就曾威脅要徵收全球最高關稅，預估最高法院判決將引發更多問題，但預估會有部分可獲紓解。

日本、韓國部分，兩國協議均承諾對美投資，金額分別高達5500億美元及3500億美元，原先討論關稅降為15%，不過韓國方面因遲未批准協議，導致川普於上月又將稅額拉高到25%。至於日本則是在本週啟動第一批總額達360億美元的投資承諾，美方也宣佈日方將資助德州油港、俄亥俄超大型天然氣發電廠與佐治亞合成鑽石廠，強化能源出口與半導體關鍵原料供應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法