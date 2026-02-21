中壢男巧遇蝴蝶蜜蜂靈感加持 挑「13」刮中百萬

蜜蜂蝴蝶來報喜！中壢男子挑「13」號刮中百萬。（擷取自台彩官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕幸運刮中「2000萬超級紅包」貳獎100萬元的是一位中壢男子!兌獎時發現彩券商中同時出現蝴蝶（Butterfly）與蜜蜂（Bee），又突然想到「B」可拆解為「1」和「3」，特別再挑一張13號的「2000萬超級紅包」刮刮樂，沒想到驚喜刮中百萬!

「獎金大本營商行 」代理人石小姐表示，中獎人特別選在過年期間到彩券行玩刮刮樂想要招個好彩頭，一進店就挑了好幾張且幸運中小獎，當時店內人潮絡繹不絕，排隊等待兌獎時，抬頭發現店裡有蝴蝶（Butterfly）飛舞並停留在天花板，同時還有蜜蜂（Bee）飛入停在懸掛燈籠上，感到相當新奇，忽然想到兩種昆蟲英文名都是B開頭，恰好拆開正是數字「13」，就決定再挑一張13號的「2000萬超級紅包」來刮，沒想到竟驚喜刮中100萬元，男子開心表示打算將這筆獎金購買黃金作理財規劃。

「獎金大本營商行 」代理人石小姐也說，小年夜當天特別到林口竹林寺祈禱生意興隆、開出大獎，當天發現店內有昆蟲飛入，感覺是好兆頭就沒有特別驅離，沒想到過沒幾天店裡竟然就刮出大獎來，感謝神明保佑。台彩也統計，「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，統計至2月20日止，已刮出4個2000萬元、161個100萬元。

