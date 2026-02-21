自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普關稅違法、稅收不變 貝森特直言這麼說

2026/02/21 09:23

貝森特直言，即使川普關稅違法，稅收也不會變。（法新社）貝森特直言，即使川普關稅違法，稅收也不會變。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國最高法院週五（20日）裁決川普總統對等關稅政策違法，美國政府面臨需向進口商退還超過1750億美元（約新台幣5.45兆）的稅款，不過，財政部長貝森特（Scott Bessent）卻表示，即使最高法院推翻對等關稅，華府仍可透過替代法例來徵稅，2026年的關稅收入基本可維持不變。

外媒報導，美國最高法院週五的裁決沒有明確表示，聯邦政府可以保留已經從這些關稅中收取的資金，但也沒有明確提及退款問題。

不過，賓州大學華頓商學院預算模型應路透社要求估算出1750億美元的退稅金額。

然而根據《巴倫周刊》（Barron's）報導，貝森特表示，即使最高法院推翻對等關稅，華府仍可透過替代法例來徵稅，比如第232條和第301條，這些條款已通過大量法律挑戰，被證明可行。

貝森特宣稱，透過使用第122條授權，加上強化版的第232條和第301條，2026年的關稅收入基本可維持不變，還說法院並未裁定總統無權對其他國家徵收關稅，只是對總統行使《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）權力的定義，進行較大幅度的縮減。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財