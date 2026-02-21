川普關稅違法、稅收不變 貝森特直言這麼說

貝森特直言，即使川普關稅違法，稅收也不會變。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國最高法院週五（20日）裁決川普總統對等關稅政策違法，美國政府面臨需向進口商退還超過1750億美元（約新台幣5.45兆）的稅款，不過，財政部長貝森特（Scott Bessent）卻表示，即使最高法院推翻對等關稅，華府仍可透過替代法例來徵稅，2026年的關稅收入基本可維持不變。

外媒報導，美國最高法院週五的裁決沒有明確表示，聯邦政府可以保留已經從這些關稅中收取的資金，但也沒有明確提及退款問題。

不過，賓州大學華頓商學院預算模型應路透社要求估算出1750億美元的退稅金額。

然而根據《巴倫周刊》（Barron's）報導，貝森特表示，即使最高法院推翻對等關稅，華府仍可透過替代法例來徵稅，比如第232條和第301條，這些條款已通過大量法律挑戰，被證明可行。

貝森特宣稱，透過使用第122條授權，加上強化版的第232條和第301條，2026年的關稅收入基本可維持不變，還說法院並未裁定總統無權對其他國家徵收關稅，只是對總統行使《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）權力的定義，進行較大幅度的縮減。

