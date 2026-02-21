返鄉路程夢到土地公報喜 花蓮青年三個聖筊刮出百萬大獎

坐車夢到「土地公指示」，花蓮青年三個聖筊刮出100萬元。（擷取自台彩官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕幸運刮中「2000萬超級紅包」貳獎100萬元的是一位長年在外打拼的花蓮青年，返鄉途中夢見土地公拿著紅紙招手，在廟裡連續擲出三個聖筊，確認好事將近，順利刮中百萬大獎!

「錢送你彩券行 」指出，百萬刮刮樂中獎人今年過年一如往常搭火車返回花蓮瑞穗鄉過年，漫長的返鄉車程中他迷迷糊糊的睡著，夢見一位老人家拿著一張發光的紅紙對他招手，抵達家鄉後隨即拉著同行友人先去家附近的土地公廟參拜，他誠心祈求並慎重擲筊詢問土地公「請問剛剛夢中是您的指示嗎？」沒想到連續擲出三個聖筊！

男子與友人都相當驚訝，相信是神靈有感應，直覺好事將近，便立刻前往附近「錢送你彩券行 」，一眼就挑中牆上最順眼的「2000萬超級紅包」來刮，刮到一半他整個人愣在原地，手微微發抖的將彩券遞給老闆娘詢問自己是不是中大獎，經確認後真的是刮中100萬元，全店客人也跟著爆出大聲歡呼，男子頓時驚覺原來火車上夢境中的紅紙，是現實中的「中獎彩券」，並且是土地公賜福送給他過好年的百萬紅包。

