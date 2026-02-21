川普關稅被擋！「逆風」3法官擔憂已付費國家「一反應」引混亂

美國總統川普。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦最高法院20日就美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅發布判決，裁定這項關稅違法，不得再以該法作為關稅法源。3名「逆風」反對的大法官認為，先前已支付關稅的進口商將尋求退稅，這至少在短期內會造成混亂。

綜合外媒報導，美國聯邦最高法院20日作出重大裁決，以6比3推翻總統川普任內大規模徵收進口關稅的法律依據。3名反對者之中的大法官卡瓦諾（Brett M. Kavanaugh）指出：「美國可能被要求向支付了 IEEPA 關稅的進口商退還數十億美元，儘管部分進口商可能已經將成本轉嫁給了消費者或其他對象。」

他進一步指出，政府曾利用關稅作為槓桿，與其他國家達成關鍵貿易協議。他寫道，川普先生「協助促成了價值數兆美元的貿易協議——對象包括中國、英國、日本等國」。他認為，法院的這項裁決「可能會對這些貿易安排產生不確定性」。

不過，卡瓦諾也說，雖然他「堅決」反對判決結果，但「這項裁決可能不會實質性地限制總統未來下令徵收關稅的能力」。他為總統開闢了幾條徵收關稅的潛在路徑，並補充說，其他聯邦法律「或許能證明本案中大多數關稅的合法性」。不過他也提到，那些法規可能需要執行一些川普迄今援引的緊急法所不需要的額外程序。

