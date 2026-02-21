好旺！台南這家彩券行初二連開大獎 夫妻參拜後刮中2000萬

台彩表示，台南市北區「期期開彩券行」初二雙喜臨門，同日刮出100萬元及2000萬元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，據台南市北區開元路「期期開彩券行」代理人薛小姐表示，這家彩券行大年初二店裡可謂「雙喜臨門」，早上有位客人幸運刮中1000元刮刮樂的貳獎100萬元，接著又有一對30多歲的夫妻刮中「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元；她透露，店內供奉一尊金色彌勒佛，每日開店前都會悉心為神尊淨身、擦拭得金光閃閃，也許是這份用心被祂感受到，冥冥之中自有庇佑，才會幫助店裡福氣滿滿，接連刮出大獎來。

薛小姐轉述，刮中2000萬元是一對台南30多歲的夫妻，這對夫妻每年大年初二回娘家前，都會先去附近的勝安宮參拜後再回娘家，但今年太太拜拜完後靈機一動，忽然提議想刮刮看最近很夯的「2000萬超級紅包」，就邀先生與家人一起到彩券行試手氣，站在櫃檯前想了許久，最後決定挑1張來試試，沒想到1張就刮中頭獎2000萬元，夫妻倆得知刮中頭獎當場喜極而泣，更激動與家人相擁歡呼，先生很感謝太太的「心血來潮」，也很慶幸自已平常秉持著「聽某嘴、大富貴」，才能幸運刮到大獎。

台彩表示，「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個貳獎100萬元；根據統計，至2月20日，已刮出4個2000萬元、161個100萬元，還有6個2000萬元、1039個100萬元尚未刮出。

