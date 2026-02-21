川普「關稅大刀」違憲，美面臨1750億美元退稅。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國最高法院週五（20日）以6比3的投票結果裁定，川普總統單方面徵收的關稅是違法，美國政府可能需要向進口商退還超過1750億美元（約新台幣5.45兆）的稅款。

不過，最高法院週五的裁決沒有明確表示聯邦政府可以保留已經從這些關稅中收取的資金，但也沒有明確提及退款問題。

CNBC報導，可能退還給眾多公司的稅款是政府自川普未經國會授權擅自加徵關稅以來已經徵收的稅款。

賓州大學華頓商學院預算模型應路透社要求估算出1750億美元的退稅金額。該模型由賓州大學一個無黨派的財政研究小組建立。

多家進口商已提起訴訟，要求退還關稅，理由是下級法院裁定川普的關稅不合法。

而最高法院大法官布雷特·卡瓦諾是最高法院3位對週五裁決持反對意見的保守派大法官之一，他警告說，退還已收取的關稅可能會在後勤方面造成困難。

「然而，與此同時，法院的裁決可能會產生重大的臨時影響，」卡瓦諾在異議意見中寫道。

他寫道：“美國可能需要向已繳納IEEPA關稅的進口商退還數十億美元，即使一些進口商可能已經將成本轉嫁給了消費者或其他方面。”

卡瓦諾寫道：“正如在口頭辯論中承認的那樣，退款過程可能會是一團糟。”

「此外，據政府稱，IEEPA關稅已幫助促成了價值數兆美元的貿易協議，包括與中國、英國、日本等外國的貿易協議，」他寫道。

法院的裁決可能會給這些貿易安排帶來不確定性。

