美股收盤》川普關稅確定違憲美股勁揚 台積電ADR大漲2.82％

〔財經頻道／綜合報導〕美國最高法院週五（20日）裁定川普總統的關稅政策無效，美股4大指數應聲上漲，台積電ADR大漲2.82%，收370.54美元。

CNBC報導，最高法院以《國際緊急經濟權力法》為由，駁回了川普大部分旨在推行關稅政策的舉措，多數法官裁定該法「並未授權總統徵收關稅」。

這項裁決可能減輕因關稅導致成本上升而承受壓力的公司負擔，並緩解人們對持續困擾美國經濟的頑固通膨的擔憂。

受此激勵，美股4大指數週五全面反彈，道瓊指數本週上漲0.3%。標普500指數上漲1.1%，而以科技股為主的那斯達克指數結束了連續5週的下跌趨勢，上漲1.5%。

至於美股週五4大指數表現：

道瓊工業指數上漲230.81點，或0.47%，收在49625.97點。

那斯達克指數上漲203.34點，或0.90%，收22886.07點。

標準普爾500指數漲47.62點，或0.69%，收6909.51點。

費城半導體指數揚升87.11點，或1.07%，收8260.414點。

