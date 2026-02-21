金管會要求上市櫃公司，3階段接軌IFRS永續揭露新制。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為增加永續相關財務資訊之可比較性，及提升投資人之信賴、引導永續資金投入，金管會已於去（2025）年11月修正「公開發行公司行記載事項準則」相關規定並發布函令，要求上市櫃公司自今年度起，按「實收資本額」分三階段適用 IFRS 永續揭露準則，於年報中以專章方式、揭露經提報董事會通過之永續相關財務資訊。

此外，考量永續資訊所涉議題廣泛，為減輕企業負擔，首次適用永續準則之年度報導期間，得先揭露氣候相關資訊。

金管會說明，凡是資本額達新臺幣100億元以上之上市櫃公司（第一階段公司）應於今（115）會計年度起，依永續準則規定編製永續相關財務資訊並揭露於年報，惟若未及準備編製氣候以外之其他永續議題資訊，2026年可先辨識氣候相關風險及機會之重大資訊；2027年起，再辨識氣候以外之永續議題（如:勞工健康與安全）之重大資訊。

金管會強調，第一階段公司應於2027年3月16日前，完成編製2026年報之永續相關財務資訊專章，作年度財務報告同時公告申報。

為協助上市櫃公司順利接軌永續準則並減輕企業接軌負擔，金管會已偕同證交所、櫃買中心、會計研究發展基金會共同成立「推動我國接軌IFRS永續揭露準則」專案小組，並設立「IFRS永續揭露準則專區」，將多項免費資源置於該專區。

包括IFRS永續準則及相關指引之翻譯、IFRS S2實務指引及鋼鐵製造商等10個行業別氣候相關揭揭露範例，以及分階段企業導入計畫之參考範例，並就實務共通性問題製作常見問答集等，協助企業導入準則及編製氣候相關資訊，企業可善加運用；另證交所及櫃買中心亦已組成服務團，適時提供協助及輔導。

其中，為持續協助上市櫃公司編製及揭露氣候以外的永續資訊，預計於今年上半年發布IFRSS1實務指引及露範例，以利企業瞭解氣候以外之永續議題如何整合。

至於上市櫃公司反映「範疇三」溫室氣體盤查及氣候情境分析之執行困難等，已於去（2025）年於北、中、南等地舉辦多場 IFRS 永續準則相關宣導會及實作坊，並辦理温室氣體「範疇三」盤查工作坊，透過實務指引及揭露範例引導公司編製及揭露永續資訊。今年亦將持續辦理相關宣導活動，屆時，歡迎企業踴躍報名。

另外，為協助企業依產業屬性選用合適之情境執行情境分析，並評估氣候韌性，金管會預計於今年上半年發布氣候情境分析應用及案例，以利企業評估氣候韌性及強化風險管理。

