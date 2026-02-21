最高法院推翻緊急命令 川普祭122條款改課10％全球關稅150天

美國總統川普表示，他將實施為期150天、稅率10％的全球關稅，以取代部分遭聯邦最高法院推翻的緊急關稅。（法新社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普20日表示，他將實施為期150天、稅率10％的全球關稅，以取代部分遭聯邦最高法院推翻的緊急關稅。

川普指出，這項命令的依據是1974年「貿易法」（Trade Act of 1974）第122條款，而且這項新關稅將疊加於現行關稅之上。

請繼續往下閱讀...

該條款允許總統針對「龐大且嚴重」的國際收支平衡問題，對任何或所有國家徵收最高15％、為期最長150天的關稅。動用此條款無須事前進行調查，也未設定其他程序上的限制。

聯邦最高法院20日裁定，川普依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）實施的廣泛全球關稅屬違法行為，認定他逾越該法賦予的權限。

川普在白宮召開記者會，談及替代工具時表示，「我們有替代方案，很棒的替代方案」，「這可能會帶來更多收入。我們將獲得更多資金，我們也會因此變得更強大。」

川普還說，他的政府正啟動數項針對不公平貿易行為的第301條款（Section 301）調查，「以保護我們的國家免受其他國家與企業不公平貿易行為的侵害。」

外界早已料到川普會轉而動用包括第122條款在內的其他法規，並同時啟動第301條款的新調查。然而，他20日宣布的10％關稅依法僅能維持150天，而301條款的調查通常需要好幾個月的時間才能完成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法