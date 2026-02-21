最高法院判決關稅違法 川普：恥辱

美國最高法院判決美國總統川普對全球課徵高關稅違法，圖為川普在去年簽署行政命令時的資料畫面。（美聯社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國最高法院大法官20日以6比3的票數，判決美國總統川普依據1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），對全球課徵高關稅違法，對此，川普表示該裁決是「恥辱」（disgrace）。該判決立即受到川普眾多反對者歡迎，參議院民主黨領袖舒默（ Chuck Schumer ）表示，「這對每一位美國消費者的荷包來說都是一場勝利」。

CNBC報導，美國最高法院以6比3的票數，判決川普引用IEPPA對全球課徵高關稅違法。自他重返白宮以來，透過徵收一系列規模驚人的進口關稅，迅速重塑了美國長期以來的貿易關係，這些關稅幾乎波及全球所有國家。當中許多關稅引用IEEPA課徵，包括川普幾乎鎖定全球的對等關稅，以及涉嫌向美國走私致命毒品芬太尼的相關懲罰性關稅。

報導說，事實上IEEPA並未明確提及關稅，而是允許總統在宣布國家緊急狀態後，為了因應某些「異常和特殊」的威脅，對外國資產交易的「輸入進行監管」。川普政府向來主張，該條款賦予總統對外國商品徵收關稅的權力。

美國最高法院多數法官認為，川普的主張「將代表總統在關稅政策上的權力發生根本性擴張」。他們指出，在川普之前，沒有任何一位總統曾援引相關法條「徵收任何關稅，更不用說如此大規模和範圍的關稅了」。判決書寫道，為了證明這種「非同尋常」的關稅權力是正當的，川普必須「指出國會的明確授權，但他無法做到」。該判決並未提及已經繳納的關稅是否須退還。

耶魯預算實驗室政策分析副主任里科表（John Ricco）示，該實驗室估計，如果最高法院做出不利於川普的裁決，2026 年消費者的平均成本負擔將下降約一半，降至約 600 至 800 美元。稅務基金會統計，川普的關稅去年使每個美國家庭負擔1000美元成本，若判決有利於川普，該成本將上升至1300美元。

