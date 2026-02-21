川普動用IEEPA升高關稅 美最高法院判決違法

美國最高法院對美國總統川普依據1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），對全球課徵高關稅是否違法，做出判決。（美聯社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國最高法院大法官20日以6比3的票數，對美國總統川普依據1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），對全球課徵高關稅判決違法，判決指稱，該法律「並未授權總統徵收關稅」。

CNBC報導，自川普重返白宮以來，透過徵收一系列規模驚人的進口關稅，迅速重塑了美國長期以來的貿易關係，這些關稅幾乎波及全球所有國家。當中許多關稅引用IEEPA課徵，包括川普幾乎鎖定全球的對等關稅，以及涉嫌向美國走私致命毒品芬太尼的相關懲罰性關稅。

報導說，事實上IEEPA並未明確提及關稅，而是允許總統在宣布國家緊急狀態後，為了因應某些「異常和特殊」的威脅，對外國資產交易的「輸入進行監管」。川普政府向來主張，該條款賦予總統對外國商品徵收關稅的權力。

批評人士則指出，該法並不允許總統在任何時候單方面對任何國家徵收任何規模的關稅。在最高法院受理此案之前，聯邦貿易法院和聯邦上訴法院都裁定川普的IEEPA關稅違法。去年美國大部分關稅收入來自IEEPA關稅。

川普上月初在社群媒體上，對敗訴的可能性表達憂慮，他說，此判決將對美國「造成重大打擊」。他發文說，「因為關稅，我們國家在財政上，以及從國家安全的角度而言，都比以往任何時候更為強大、更受到尊重」。

美國海關暨邊境保護局（CBP）之前統計，一旦判決違法，川普政府可能面臨向進口商退還逾1335億美元關稅的棘手問題。

最高法院判決關稅違法 川普：恥辱

