多次開出春節加碼 幸運彩券行分布5縣市

〔記者吳欣恬／台北報導〕台彩統計，大樂透春節加碼期間，有多家幸運的彩券行都有超過一次的春節加碼獎項開出紀錄，臺中市北屯區的「幸運商行｣累積第5屆以來春節加碼獎項已開出7注，可以說是春節最旺的彩券行。

台彩表示，臺中市北屯區的「幸運商行｣，113年開出3注春節加碼獎項、114年2月14日開出大樂透頭獎4.7億元，今年加碼期間2月12日、17日、18日、19日都有開出加碼獎項，包含1注大紅包及3注小紅包，累積第5屆以來春節加碼獎項已開出7注。

臺南市永康區「金鑽商行｣114年開出1注春節大紅包，今年2月13日、14日、18日和19日也都有開出加碼獎項，這幾天合計開出1注大紅包及3注小紅包，累積本屆已開出5注春節加碼獎項。

新北市中和區「希望彩券行｣113年、114年皆開出1注春節加碼獎項，今年2月13日、16日各開出1注大紅包，2月19日則是開出1注小紅包，累積春節加碼獎項開出次數也已達到5次之多。

臺南市六甲區的「萬客來彩券行｣113年10月28日開出威力彩頭獎6.3億元，113、114年也都有開出春節加碼獎項，大年初三（2月19日）再度開出1注小紅包，累積開出3注春節加碼獎項。

花蓮縣瑞穗鄉「錢送你彩券行｣曾於114年1月27日開出大樂透頭獎1億元，隔日 （114年1月28日）接著開出1注春節大紅包，今年大年初三則是開出1注小紅包。

而高雄市小港區的「漢生彩券行｣今年大年初一 （2月17日）才開出大樂透頭獎1億元，大年初三 （2月19日）又開出1注小紅包獎項。#

