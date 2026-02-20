美Q4 GDP僅增1.4％、通膨穩固 川普喊話降息

美國去年第4季GDP增速放緩、通膨穩固，使Fed利率政策更形複雜化。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕根據美國商務部20日公佈的數據顯示，2025年第4季美國經濟成長放緩程度超過預期，而通膨穩固，恐使聯準會（Fed）的利率政策更形複雜。

數據顯示，美國第4季國內生產總值（GDP）季增率僅1.4%，遠低於道瓊預期的2.5%，以及第3季的成長4.4%。2025全年GDP成長2.2%，從2024年的2.8%下滑。

與此同時，美國去年12月的通膨穩固，聯準會最關注的通膨指標「核心個人消費支出物價指數」（PCE）年增3%，符合預期，但仍遠高於聯準會設定的2%通膨目標。至於包含能源與食品價格的整體PCE年增2.9%，較預期高0.1個百分比。兩項指數皆月增0.4%，均高於預期的0.3%。

在相關數據公佈前，美國總統川普警告GDP數據恐疲軟，並將原因歸咎於11月結束的政府停擺。

他在社群平台「真實社群」發文說，「民主黨的政府停擺導致美國GDP至少損失2個百分點，這就是為什麼他們再次這麼做，只是規模小一點。別停擺了！還有，降低利率」。

儘管川普將GDP放緩歸咎政府停擺，但美國商務部說，GDP的放緩是因為消費者支出與出口下滑所致。個人消費支出第4季成長2.4%，從第3季成長3.5%下滑，出口縮減0.9%，而第3季則激增9.6%。

