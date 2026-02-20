大樂投1注獨得2.08億元 獎落桃園觀音

〔記者吳欣恬／台北報導〕大年初四（20日）大樂透頭獎金額2.08億元，桃園市觀音區「日王旺彩券行｣開出，由一人獨得。明天大年初五大樂透頭獎保證1億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號。今彩539的頭獎也會持續加碼。

大樂透春節加碼的480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包獎項，累計送出組數分別為250組和374組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為230組和426組，明天（大年初五，2月21日）大樂透頭獎保證1億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號。今彩539的頭獎也會持續加碼。

2月20日大樂透春節加碼獎項部分，本期大紅包開出26組，總中獎注數為32注，其中21組為單注中獎，4組為2注均分，1組為3注均分；本期小紅包開出50組，總中獎注數為76注，其中32組為單注中獎，13組為2注均分，4組為3注均分，1組為6注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為250組，剩餘230組，累積開出小紅包組數為374組，剩餘426組，次期（21日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

大年初四大樂透開出的獎號為13、15、18、24、33、49，特別號為10，頭獎一注獨得，幸運開出本期2.08億元頭獎的是桃園市觀音區的「日王旺彩券行｣。

此外，今晚開出的春節大紅包獎號從小到大依序為01、03、12、18、21、25、27、34、35，春節小紅包獎號為08，開獎結果，春節大紅包共開出26組，其中21組為1注獨得100萬元獎金，4組為2注均分，每注各得50萬元獎金，另有1組由3注均分，每注獎金各33萬3333元。而春節小紅包獎項共開出50組，其中32組為1注獨得10萬元獎金，13組由2注均分，每注獎金5萬元，4組由3注均分，每注獎金3萬3333元，另外還有一組由6注均分，每注分得獎金1萬6666元。

正在實施頭獎加碼的今彩539今晚開出的5個獎號為04、11、22、23和27，本期開出一注頭獎，單注獎金1千萬元，由新北市林口區的「林口幸運來彩券行｣開出。

統計至大年初四（20日），大樂透春節加碼的480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包獎項，累計送出組數分別為250組和374組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為230組和426組，明天（21日）大樂透頭獎保證1億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號和1個春節小紅包獎號。今彩539的頭獎也會持續加碼，敬請把握機會。#

