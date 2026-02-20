中國車市急凍！比亞迪銷售月減50％ 股價跌掉40％

中國電動車龍頭比亞迪銷售量直線下滑。（美聯社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕紐約時報報導，幾乎從所有指標來看，中國電動車龍頭比亞迪在全球市場似乎勢如破竹，然而其股票正遭拋售、銷售量直線下滑，反映投資人對中國電動車的競爭加劇，及其輕鬆成長模式結束的疑慮升溫。

比亞迪股價已從去年5月最高點跌約40%，使其成為中國電動車類股拋售潮中，受創最大的公司之一。該類股在企業近日公佈1月財報後，跌勢加劇。數據顯示，比亞迪1月新能源車銷售21萬多輛，月減50%、年減30.1%。

報導說，激烈的競爭壓縮利潤空間、政府的補貼告終，以及較快的生產週期意謂沒有公司能長期維持領先地位，而比亞迪正成為中國電動車企業成功的受害者範例。

賓州大學華頓商學院教授麥克杜菲（Paul MacDuffie）指出，政府補貼使內需市場快速成長，然而「購買電動車的合理消費群已觸頂；比亞迪成長如此快速，以致於國內已經沒有新客戶了」。

中國電動車市場的挑戰上月開始浮現。比亞迪1月純電動車銷售量年減33%，而2025其全年成長28%。數據也顯示，中國1月整體新電動車銷售年減近20%。

成長的放緩與中國政府補貼縮減不謀而合。多年來北京豁免10%新車購置稅，但今年恢復課徵，稅率減半，預計2027年後恢復全額稅率。

另一因素是持續湧入的新競爭。根據汽車市場研究公司JATO統計，2025年中國市場銷售近400款電動車，是2019年逾兩倍之多，當中超過100款甫於過去兩年推出。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問甘思德（Scott Kennedy）指出，該產業進入「戰爭狀態」。為了使產業永續發展，中國車企數量必須從數百家縮減到只剩幾家。

車企之間的激烈競爭將價格推入所謂「內捲」的惡性循環，方興未艾的價格戰，加劇企業為求生存不惜虧損。車企打造龐大車廠，推出一款又一款的新汽車，押注銷售量最終可彌補萎縮的利潤。然而，汽車產業專家斯米特卡（Mike Smitka）估計，中國汽車產能約有40%處於閒置狀態，進一步突顯生產過剩問題。

