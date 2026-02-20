壽險業1月新契約保費達1565億元 年增7成

壽險公會。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕壽險公會公布2026年1月壽險業保費收入情形，初年度保費收入（含非保險合約）為1565.64億元，年成長74.1%，其中投資型保單新契約保費收入達751.9億元，年成長98.4%。壽險公會認為，主要是延續去年底投資市場熱絡氣氛，增強民眾對投資型保險商品之信心，推升初年度保費成長。

壽險公會表示，因應我國保險業2026年正式實施國際財務報導準則第17號（IFRS17），保險合約之財務報導改依已提供的服務逐期認列保險收入；但為呈現市場銷售規模、商品結構及通路業績發展情況，公會統計以現金基礎彙整壽險業實際業務銷售及保費收付情形。

壽險公會發布最新統計，若同時考慮「非保險合約」的收入，2026年1月壽險業保費收入為3134.91億元，年成長48.5%。其中初年度保費收入為1565.64億元，年增74.1%，傳統型保費收入維持大於投資型保費收入；續年度保費收入為1569.28億元，年成長29.5%。

傳統型商品保費收入達2296.64億元，年成長37.6%；其中初年度保費收入813.74億元，較去年同期增加56.3%，續年度保費收入1482.90億元，較去年同期增加29.1%。

投資型保險商品保費收入838.28億元，年成長89.7%；其中初年度保費收入751.90億元，年成長98.4%，續年度保費收入 86.38億元，年成長37.1%。

壽險公會分析傳統型壽險成長原因，包括年初美國聯準會基準利率維持不變，在市場降息環境下，使現行美元保單宣告利率水準對民眾仍具吸引力，帶動美元利變型保險商品需求成長；正式接軌 IFRS17及新一代清償能力制度，為厚實合約服務邊際（CSM），壽險公司積極開發並推動期繳型及保障型保險商品；因應超高齡社會趨勢，壽險公司持續開發及推動美元固定利率養老保險商品，滿足民眾退休規劃與傳承需求；為強化資產負債管理及幣別匹配度，壽險公司積極推動保險商品轉型，增加銷售美元計價保險商品比重。

投資型保險商品部分，成長動能延續2025年底投資市場熱絡氣氛，全球主要股市表現穩健，增強民眾對投資型保險商品之信心，推升初年度保費成長動能；壽險公司積極深化與銀行通路之合作，結合壽險保障、銀行理財服務與投信的投資專業，持續推出貼近民眾對風險保障與資產增值之商品。#

