蝴蝶預言？鹿港男子拜完關公就刮中100萬元 專挑01好號碼

電腦彩券行」有奉祀關公，幸運兒就是先拜關公再買刮刮樂，一刮就中。（民眾提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮有位20多歲男子，在大年初一到鹿東路「祥盈電腦彩券行」要玩刮刮樂，先拜店內的關公後，隨手挑了尾數01的2000萬超級紅包，一刮就刮中了100萬元。黃姓業者表示，店裡在小年夜有蝴蝶飛進來，當時就有人猜說「要中大獎了」，果然成真。

彰化縣鹿港鎮鹿東路的「祥盈電腦彩券行」賣出100萬元中獎的刮刮樂，歡喜放鞭炮。（民眾提供）

黃姓業者指出，這位年輕人因為拿到獎金，在別家已經刮了1萬多元，但是都沒有刮中，因此就換家來玩刮刮樂，因為看到店內有奉祀關公，就先向關公拜拜，再來挑刮刮樂。

彰化縣鹿港鎮鹿東路的「祥盈電腦彩券行」賣出100萬元中獎的刮刮樂。（民眾提供）

不過，這位幸運兒看到一整本「2000萬超級紅包」刮刮樂，就隨手挑了第一張，剛好是尾數01，一刮就刮到了100萬元，幸運兒在第一時間只看到中獎，但獎金有好幾個零，黃姓業者還幫忙算幾個零，確認是刮中100萬元後，幸運兒都愣住了。

黃姓業者指出，幸運兒在中獎後，再度向關公跪拜感謝，還允諾等到手頭寬裕，再回來添油香。今年刮刮樂生意非常好，比去年還好，這次幸運兒所買的刮刮樂，就是每張2000元的刮刮樂，也非常受歡迎。

