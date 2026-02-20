AI熱潮助長需求 去年12月美國對台逆差超越中國

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博20日報導，隨著美國總統川普的關稅政策重塑貿易流向，以及人工智慧（AI）的全球熱潮助長科技產品的需求，使美國去年12月從台灣的進口額數十年來首度超越中國。

美國商務部19日公佈數據顯示，去年12月美國對中國的產品進口額年減44%至211億美元，反觀，對台灣的進口額倍增至247億美元。全年對中國貿易逆差減少934億美元至2021億美元，創21年新低紀錄，然而對台灣貿易逆差翻了1倍至近1470億美元。

台灣對美出口額的飆升反映向AI企業的晶片與伺服器供應巨幅擴大，進而徹底改變台灣的貿易格局，使其成為全球成長最快速的經濟體之一 。

報導說，2023年台灣對中國出口額高於美國或其他國家，然而去年，台灣對美出口額幾乎是對中國出口的兩倍。

由於川普的高關稅，中國出口商加劇多元化美國以外的出口市場，而台灣企業則背道而馳，去年近3分之1產品出口美國。

即使中國的出口商透過開拓美國以外市場，或取道地3國轉運，成功規避川普的關稅，但全球兩大經濟體的直接貿易仍直線下跌。

與此同時，最新數據也顯示，川普平衡全球貿易的努力成效有限。去年12月美國對中國貿易逆差127億美元，落居於歐盟、台灣、越南與墨西哥。全年對中國貿易逆差則減少934億美元至2021億美元。

