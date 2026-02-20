不外食靠「極致節儉」苦存1600萬！6旬夫妻退休後因1事後悔了。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1對65歲的夫妻，40年來過著不外食、1件衣服穿逾10年的極致節儉生活，最終苦存8000萬日圓（約新台幣1600萬），原以為退休後就可過著悠閒舒生活，然卻因根深蒂固的節儉習慣依然揮之不去，導致「不知道該怎麼花錢」陷入空虛，直到兒子1句話，不僅讓他們終於找到了花錢的方法，同時收穫了一份無價之寶「家庭回憶」。

日媒報導，三郎（化名）在60歲退休，之後做了５年兼職，最近徹底退休，而其妻子智子（化名）也從兼職工作退休了。乍一看，他們似乎是一對普通而樸素的夫婦，然而，當你了解他們的財務狀況時，你會難以置信。

他們每個月的退休金加起來大約是19萬日圓（約新台幣3.8萬），略低於平均水平，但他們卻擁有高達8000萬日圓（約新台幣1600萬）的巨額存款。

「從小我就一直擔心我的退休生活，」智子回憶道，由於三郎在中小企業當辦公室職員，而她則是兼職，因此，即使在他們工作期間，他們每月到手的收入加起來也只有大約40萬日圓（約新台幣8萬）。然而，他們的生活水準卻出奇地節儉，他們經常在超市快關門的時候去購物，享受半價優惠，而且他們的衣服一件能穿十年以上，他們把洗澡水全部用來洗衣服和打掃。他們１年只在外面吃兩次飯，而且只在智子和他們唯一的兒子生日那天。

三郎表示，我年輕的時候收入不高，就每月存10萬日圓（約新台幣2萬），後來收入增加了，就存20萬日圓（約新台幣4萬），我堅持了40年。我不投資，就一直把錢存到定期存款裡，每年200萬日圓（約新台幣40萬）乘以40年也等於8000萬日圓，幾乎沒有複利效應，這筆財富完全是靠耐心累積的。

65歲時，這對夫婦徹底退休了，原本以為會從此過著悠閒舒適的生活，然而，他們卻面臨一個棘手的問題。 「不知道該怎麼花錢。」有１天，三郎提議：「不如出去吃頓美味的壽司吧。」然而，當智子看到菜單上「3000日圓（約新台幣600元）」的字樣時，她的手卻停住了。「可是超市裡只要半價，不到1000日圓（約新台幣200元）…」最終，這對夫妻甚至都沒進餐廳，而是從超市買了預先包裝好的壽司。

他們根深蒂固的節儉習慣依然揮之不去，每月19萬日圓的退休金讓他們捉襟見肘，動用積蓄都讓他們感到內疚。 「當初存了那麼多錢，又有什麼意義呢？」她一邊在客廳裡津津有味地吃著半價的熟食，一邊感到一陣空虛感湧上心頭，不禁心生疑惑。

直到多年未回家的兒子，發現父母節儉的生活方式，並驚訝的說：「爸媽，如果你們打算留錢，我不需要。我自己賺錢。不如現在就花在你們兩個身上。我更希望看到你們倆玩得開心。」他的話讓他們措手不及。

「我們省吃儉用了40年，就為了以防萬一，但『以防萬一』的日子或許永遠不會到來。如果我們現在不好好享受生活，最終只會帶著所有的錢死去。」於是，這對夫婦商量並決定瞭如何使用這筆錢。

最後，他們決定每年為全家舉辦1次「全包式旅行」。作為他們的“贊助人”，三郎承擔了他們６人，兒子、兒媳、孫子和他們自己的所有旅行費用，包括交通、住宿、餐飲和各種活動。每年的預算是100萬日圓，這在以前是難以想像的。

最近，他們第1次去了沖繩旅行，當他的孫子在飯店泳池裡嬉戲時，他的兒子和媳婦滿臉笑容地說：「謝謝爸爸！這是我們第１次體驗到如此奢華的享受。」看到這一幕，三郎第1次真心覺得這筆錢花得值。

三郎說，銀行帳戶裡的存款雖然減少了，但我收穫了一份無價之寶「家庭回憶」。我打算把這8000萬日圓全部花掉，以後要用它讓我的孫輩們開心。

