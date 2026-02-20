金銀大漲！1912年來 最有價值奧運獎牌身價揭曉

026年2月19日，在義大利米蘭舉行的米蘭-科爾蒂納2026年冬季奧運會花式滑冰女子單人滑自由滑比賽結束後，美國選手劉愛玲（Alysa Liu）手持獎牌和國旗合影。 （圖片來源：EPA）

〔財經頻道／綜合報導〕由於貴金屬價格接近歷史最高水平，本月在義大利登上冬季奧運會領獎台的運動員將佩戴奧運會現代史上最有價值的獎牌，CNBC報導，以黃金價格約為每盎司5000美元換算，奧運金牌的熔化價值約為2300至2500美元（約新台幣7.16萬至7.79萬）。

報導指出，自2024年7月26日巴黎夏季奧運會開幕以來，金牌爭奪戰仍在繼續。金價已飆漲約110%，達到每盎司約5000美元，而現貨白銀價格，根據 FactSet 的數據，已飆升約180%，徘徊在每盎司 78 美元附近。

以當前價格計算，奧運金牌的內在價值或「熔化價值」（僅基於其所含金屬的價值）約為2300 至 2500 美元。銀牌目前的金屬原值約為 1400美元（約新台幣4.36萬）。

本屆奧運頒發的每枚金牌重約506克，約17.5盎司，但其中只有6克是純金。

令人驚訝的是，儘管名為金牌，但奧運的金牌大多是銀牌。自1912年斯德哥爾摩夏季奧運會以來，就再也沒有出現過真正的金牌。

根據國際奧委會現行規定，金牌必須至少含有92.5%的銀，且鍍金量至少為6克。這6克金（約0.2盎司）價值略高於1000美元（約新台幣3.12萬），剩餘的銀芯部分價值約為1300美元（約新台幣4.05萬）或更多，具體價值取決於每日市場波動。

銀質​​獎章約含500克銀。銅質獎章主要由銅製成，重約420克，以目前的商品價格計算，其內在價值微乎其微，金屬價值僅值5至6美元。

