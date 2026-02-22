1-2 空屋近百萬 龜山八度蟬連冠軍

過往的待售新成屋「爐主」淡水去化順利，首度跌出前十多榜單。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕最新發布的全國待售新成屋前十多行政區出爐，2025年第二季桃園市龜山區待售新成屋將近5千宅、為4970宅，八度蟬聯待售新成屋最多的行政區，而且光是龜山一個行政區的待售新成屋就比個台北市還要多，反觀過往的「爐主」淡水，則首度不在前十名榜單內。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，淡水新市鎮建案經長時間去化，空屋率也逐漸下降，反觀有些新重劃區興起，進入大量推案後，待售新成屋數量隨著攀升，尤其去年銷售率蠻差，未來供給有可能對區域房價造成壓力。

根據內政部最新發布，2025年第二季待售新成屋前十多行政區，新北市、桃園市、高雄市各有3個行政區入榜，台中市則有1個行政區入榜，10區待售新成屋合計近3.05萬宅、占全國比重約27.21%。

至於，待售新成屋第二多的行政區為台中市北屯區、高達4068宅，第三為中壢的3893宅、第四為桃園的3392宅、第五為板橋的3295宅，其中前五名待售新成屋全數逾3千宅。

第六是高雄市三民區、為2351宅，第七為三重的2247宅、第八為鳳山的2140宅、第九為新莊的2090宅，以及第十為楠梓的2045宅，而淡水則以1932宅排名第十一。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，該統計報告中待售新成屋前十多行政區幾乎與近10年各縣市重點重劃區吻合，像是桃園龜山A7、台中11期、14期、機捷特區、桃園青埔、小檜溪、板橋江翠等重劃區。而高容積、大量體所創造出來的住宅供給，買方多為外地買盤，如果區域房價出現鬆動，而重劃區又無生活機能可支撐，買氣、房價消風速度將會快過蛋黃區，也將衍生建商領頭讓利，降價換成交的現象。

重劃區買氣消風 建商恐降價換成交

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，素地供給量大的重劃區或新興重劃區多的行政區，待售新成屋數量通常較多，而待售新成屋前十大行政區大致吻合這項特徵。尤其龜山因A7重劃區推案規模龐大，歷年來待售成屋數相當可觀，但因該區域房價在機捷沿線相對低，仍可吸引雙北輕移民買盤，新建案均價從2字頭一路漲至4字頭。#

