金管會放寬業務試辦 已受理申請案145件、保險業達75件

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天表示，已經於113年10月29日發布「金融業申請業務試辦作業要點」，擴大金融業可申請試辦之業務範圍及適用業別，並建立普惠金融案件優先審查機制。其中，截至114年12月底，已受理業務試辦申請案計145件，已核准123件中，其中，包含銀行業36件、證券期貨業12件、保險業75件。

金管會指出，自112年8月發布「金融科技發展路徑圖2.0」以來，已在「優化金融科技法制與政策」、「深化輔導資源與人才培育」、「推廣金融科技技術與應用」及「提升金融包容性及數位金融普及」等四大面向取得具體成果，逐步建立更具普惠性、公平性及國際性的金融科技生態系，並提升民眾金融生活之便利性與金融服務品質。

回顧過去，首先，金管會109年8月發布「金融科技發展路徑圖（1.0」，透過8大面向，共計60項推動措施，形塑友善的金融科技發展環境，並提升金融服務的效率、可及性及品質。

接著，為延續既有成果並持續深化創新動能，金管會於112年8月發布「金融科技發展路徑圖2.0」，規劃四大推動面向、15項推動措施，合計65項具體推動事項，並以3年期分階段推動。

截至114年底「金融科技發展路徑圖2.0」已完成45項具體推動事項，金管會表示，重要成果說明包括：（一）成立法規調適平台：為即時回應產業對法規調適及創新試驗的需求，金管會已於113年7月15日成立「金融行動創新法規調適平台」，並設置「銀行法規檢視」、「證券期貨法規檢視」、「保險法規檢視」及「科技創新法規檢視」等四個工作小組，截至114年12月底，合計已採納56項建議。

（二）完善AI治理規範：為協助金融機構妥善導入及運用人工智慧（AI）技術，金管會已分別於112年10月17日發布「金融業運用人工智慧（AI）之核心原則與相關推動政策」及113年6月20日發布「金融業運用人工智慧（AI）指引」，作為金融機構導入、使用及管理AI之參考。

（三）放寬業務試辦機制：金管會於113年10月29日發布「金融業申請業務試辦作業要點」，擴大金融業可申請試辦之業務範圍及適用業別，並建立普惠金融案件優先審查機制。截至114年12月底，已受理業務試辦申請案計145件，已核准123件中，其中包含銀行業36件、證券期貨業12件、保險業75件。

就「深化輔導資源與人才培育面向」，也就是第二大面向，（一）金融科技創新園區2.0：為扶植我國金融科技創新業者並提升金融科技創新園區功能，金管會於114年6月5日發布「金融科技創新園區2.0」方案，依據新創業者處於「初創期」、「成長期」及「成熟期」等不同發展階段，提供差異化輔導及資源，協助業者拓展多元募資管道及國內外市場，加速其成長茁壯。

（二）促進區域平衡發展：為落實南北均衡發展，金管會自113年度起，配合行政院「亞灣2.0-智慧科技創新園區推動方案」，補助高雄市政府於亞灣設置高雄金融科技創新園區，有效鏈結在地產業，形塑友善之金融科技生態系。高雄金融科技創新園區已於114年1月15日正式啟用。

（三）金融科技人才培育：金管會於113年推動金融科技能力認證機制再升級，包括改採「訓考分離」制度及修訂培訓課程內容。截至114年12月底，已開設培訓課程65班次，計1,442人參訓，其中1,256人取得認證證書。

（四）深化國際交流合作：金融科技創新園區於113年12月與中華民國對外貿易發展協會建立合作機制，透過其提供之輔導資源及補助方案，協助金融科技業者拓展國際市場。此外，金融科技創新園區持續舉辦金融科技展/論壇，邀請國際專家學者與新創團隊來臺交流，並率領國內新創團隊赴海外參展及媒合，持續提升我國金融科技產業之國際能見度。

至於第三大面向，主要是「推廣金融科技技術與應用」，包括（一）金融Fast-ID V2正式運作：跨體系之「金融Fast-ID驗證轉接中心」已於114年9月25日正式上線，截至114年底已有12家金融機構參與介接，實現跨體系身分核驗之互通性，大幅提升民眾使用數位金融服務之便利性。金管會並將持續尋求將金融Fast-ID擴大至金融機構以外領域之可行性，以拓廣金融Fast-ID運用場景，加速數位金融服務發展。

（二）推動第三階段開放銀行：為健全我國開放銀行環境，以回應消費者多元金融交易服務需求，金管會持續推動第三階段開放銀行服務，開放項目包括「存款」、「信用卡」、「貸款」、「支付」及「手機門號轉帳」等5大業務種類，合計35個服務項目。截至114年底，已有第一銀行、華南銀行、中國信託銀行、玉山銀行等4家金融機構及集保公司（TSP業者）參與，並自114年11月7日起正式對外提供服務。

至於第四大面向，也就是「提升金融包容性及數位金融普及」，主要內容為（一）推動數位金融服務包容性及相關推廣活動：金管會於114年11月13日發布「數位金融服務包容性指引」，聚焦「以人為本提供數位金融服務」、「促進公平性與可及性」、「監測評估與持續精進」等三大面向，引導金融業者關注不同族群之數位使用需求，完善數位金融服務的各項設計，另規劃於115年研議將其推動情形納入永續金融評鑑指標之可行性，以提升業者推動誘因。此外，金管會於114年下半年已辦理「普惠金融」金融科技主題式推廣活動，包括辦理焦點團體交流分享會、創新提案競賽及舉辦成果發表會。

（二）強化監理科技應用：「銀行監理資料數位申報暨分析平台」已於114年10月1日正式上線，平台涵蓋「申報管理平台」及「監理分析平台」，透過統一資料申報標準及導入自動化檢核機制，即時驗證資料正確性，提升申報效率與品質，並運用視覺化工具，建置多維度主題分析模組，強化監理資訊的分析與應用。

最後，金管會強調，未來將持續觀察國際趨勢及市場需求，滾動式調整相關推動措施，並透過法規調適平台廣納各界意見，優化監理沙盒與試辦機制，引導更多創新資源投入，攜手產業與學界，共同打造與國際接軌的金融科技生態系。

