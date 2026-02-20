亞股兩樣情！日股跌逾700點，韓股飆5766點再刷新高。（韓聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受到美伊情勢升溫，加上私人信貸股票下跌，美股週四4大指數全面收黑，亞股週五跟著跳水，其中又以日經跌勢較重，跌逾780點，而韓股則續揚，早盤上漲1.57%，觸及5766.44點再創新高。

CNBC報導，美國總統川普表示，他將在未來10天內決定是否對德黑蘭採取軍事行動，這 使得對伊朗發動攻擊的可能性增加。

華爾街4大指數週四因私人信貸股票下跌和伊朗與美國之間的緊張局勢而走低。

週五，亞股普遍下跌，交易員將評估日本的通膨數據，1月的整體通膨率45個月來首次跌破日本央行2%的目標。

日經225指數受公用事業股拖累，開盤跌488點或0.85%，以56979點開出，指數開低走低，隨著住友製藥上沖下洗，跌逾11%，日經一度觸及56680點，跌787點，或1.37%，截至台北時間11點6分，報56726點，跌741點。

香港恒生指數開盤跌48點，以26657點開出，指數開低走低，早盤一度跌349點或1.3%，截至台北時間11點7分，報26505點，跌200點或0.75%。

南韓綜合指數開盤漲19.64點或0.34%，指數開高走高，盤中觸及5766.44點，再創新高，漲89.19點或1.57%，截至台北時間11點8分，報5752.87點，漲75.62點或1.33%。

至於台股與中國股市則因新年休市。

