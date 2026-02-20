男子跟老婆回娘家刮中100萬 樂喊帶老婆二度蜜月

新竹巧遇東北大花衫男子，男子大年初二回娘家跟買刮中100萬元，開心將帶老婆二度蜜月。圖為刮刮樂示意照片。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕過年買刮刮樂試手氣已是許多人每年春節既定的樂趣，今天大年初四迎財神，台灣彩券也公布今年的「2000萬超級紅包」刮刮樂，共10個頭獎2000萬元、1200個100萬元。到19日止，已刮出3個2000萬元、142個100萬元。其中有男子大年初二跟老婆回娘家，到新竹縣竹東鎮的承億彩券行巧遇電視上常穿著東北大花衫的名人，心想很喜氣就跟著進店內買刮刮樂，結果真的好運跟著來，當場刮中100萬元，開心的說要帶老婆到國外二度蜜月。

根據彩券行代理人轉述，幸運刮中「2000萬超級紅包」貳獎100萬元的是1位年約40歲男性，大年初二那天這名男子與太太回娘家吃飯，騎車在路上等紅綠燈時，男子轉頭看到1位身穿鮮豔東北大花衣服的男子走進彩券行，他覺得很喜氣便決定跟著走進彩券行買刮刮樂，結果就直接刮中100萬元！

據轉述，這名中獎幸運兒也分享，平常過年都會用年終獎金買1本「2000萬超級紅包」刮刮樂犒賞自己，前幾天還在網路社群看到名人穿東北大花的衣服在彩券行買彩券，覺得很有趣，想不到大年初二就巧遇也有其他客人身穿類似的衣服，結果跟買就刮中大獎，開心的說要計劃帶老婆去二度蜜月。

