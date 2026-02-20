雙利多，國際油價飆至6個月新高。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受美伊軍事衝突升溫及美國原油庫存意外大幅下降多利多刺激，國際油價週四 （19日）持續反彈，觸及半年以來新高。

布蘭特原油期貨週四收盤上漲1.31美元，漲約1.9%，每桶報71.66 美元。紐約商品交易所 3 月交割的西德州原油 （WTI） 期貨上漲 1.24 美元，漲1.9%，收於每桶66.43美元。

請繼續往下閱讀...

綜合媒體報導，這是油價連續第2天大幅上漲，並創自去年 8 月初以來新高。在週三的交易中，兩大基準油價已分別飆升超過 4%。市場分析認為，交易員正迅速將潛在的供應中斷風險納入定價。

油價飆升的核心驅動力來自於中東產油區日益嚴峻的軍事對抗風險。多份報導指出，美國正考慮對伊朗採取軍事行動。

除了地緣政治壓力外，基本面數據也為油價上漲增添了助力。美國能源資訊管理局 （EIA） 報告顯示，截至 2 月 13 日當週，美國原油庫存意外減少了 900 萬桶，這與分析師預測的增加 210 萬桶形成強烈反差。此外，汽油和餾分油庫存也有所下降，顯示消費者需求強勁。

Lipow Oil Associates 總裁 Andrew Lipow 指出，市場對美國可能在不久後發動襲擊的預期，將持續推動油價在預期中反彈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法